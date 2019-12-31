Под Киевом нашли брошенных на произвол судьбы тигров

Фото: npu.gov.ua

На Жуковом острове под Киевом нашли 6-х взрослых тигров. Животные были закрыты в вольерах, оставлены без надлежащих условий для существования.

О местонахождении диких животных сообщили в полицию 29 декабря. Предполагают, что звонила правоохранителям зоозащитница Евгения Прокопенко, которая первой нашла животных и написала об этом в Facebook, пишет zaxid.net.

"На заброшенной базе "Тайгер клуб" обнаружили шесть тигров, обитавших просто в ужасных условиях. Тигры были в маленьком вольере восемь на восемь, практически по колено в воде, грязи и фекалиях", – сообщила Прокопенко.

По словам зоозащитницы, владельцем животных является известный человек, который нынче находится заграницей. Имени Прокопенко не назвала.

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На сегодняшний день полиции удалось установить, что территория, где удерживали животных, является частной собственностью. Участок находится под охраной, но хазяин там не проживает.

По факту жестокого обращения с животными, правоохранители открыли уголовное производство. Нынче ведется расследование и решается вопрос о том, чтобы пристроить тигров в спецучреждение.

В Украине увеличили штрафы за жестокое обращение с животными. Нынче сумма взыскания составляет от 3,4 до 5,1 тыс. грн. За коллективное издевательство предусмотрен штраф в размере 8,5 тыс. грн. либо лишение свободы на 15 суток. За убийство животного будут сажать в тюрьму на срок до 8 лет.