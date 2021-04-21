Подъезд атаковали тараканы и черви: житель высотки тянет мусор в свою квартиру

Мужчина уверяет, что из насекомых травит и даже их ест и квартиру освободить от хлама не даст Фото: pixabay.com

В Ровно жители многоэтажки страдают от червей, грязи, вони и тараканов из-за соседа, который сносит мусор в собственное жилье.

Мужчина уверяет, что насекомых травит и даже их ест. И квартиру освободить от хлама не даст, пишет tsn.ua.

Известно, что жилье мужчины мусором завалено до потолка. Рядом с дверью - полом, стенами и потолком - бегают тараканы. И хотя сосед живет на четвертом этаже, насекомые ползут на первый и на девятый. Женщина из квартиры рядом выехала вообще, потому что от соседа еще и черви налезли к ней в квартиру.

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Соседи всем подъездом просили мужчину избавиться от мусора и вызвали полицию. Однако дверь он не открывает. Правоохранители говорят, что выбивать двери и выносить самостоятельно мусор нельзя, ведь это частная собственность.

По словам адвоката, родственникам можно признать человека ограниченно дееспособным и назначить попечителя. Иным способом обязать собственника освободить квартиру от мусора невозможно, ибо закон защищает имущество владельца дома.

Штраф от 51 грн - это все, что горисполком может обязать уплатить мужчину. Поэтому с жалобами туда собираются соседи. Говорят, если его оштрафуют по крайней мере несколько раз, то, может, и подействует. Они уже ищут родственников мужчины.

В Каменском Днепропетровской области семья превратила квартиру в свалку. Из-за антисанитарии в доме завелись тараканы и мыши, которые разбегаются по всем девяти этажам дома.