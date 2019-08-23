Побег "наркокороля" в аэропорту: ГБР допрашивает сотрудников СБУ на полиграфе

Полученная с помощью полиграфа информация в 87-96% случаев эффективно используется в досудебном расследовании. ФОТО: ФОКУС

ГБР проверяет возможную причастность сотрудников СБУ к организации побега наркобарона из аэропорта Борисполь.

"В рамках досудебного расследования этого уголовного производства наши специалисты сегодня допрашивают причастных лиц с применением полиграфа",- рассказывает директор ГБР Роман Труба.

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Практика допроса на полиграфе довольно успешно используется в мире. Полученная с его помощью информация в 87-96% случаев эффективно используется в досудебном расследовании.

Наркоторговца Амоса Дов Сильвера,который убежал от украинских правоохранителей, успешно экстрадировали в Израиль.