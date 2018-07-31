По улицам "летали" киоски: в Украине пронесся мощный ураган

Фото: Facebook/Гена Ганжа

В Житомирской области ураган порвал линии электропередач, повалил деревья и повредил крыши 41 дома.

Непогода бушевала вчера на территории Барановского, Черняховского, Пулинского, Новоград-Волынского и Коростышевского районов. Из-за нее обесточены 15 населенных пунктов, сообщают в пресс-службе ДСНС.

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Наиболее мощным ураган был в городе Барановка - валил деревья, срывал провода, крыши и заборы. По улицам "летали" киоски, под фруктовыми деревьями земля была усыпана зелеными плодам. Из-за падения веток на 10 улицах города повреждены линии электропередач, что привело к частичному обесточиванию населенного пункта.

25 июля в столице за 3 часа выпала 3-месячная норма осадков. В селе Софиевская Борщаговка, которое граничит на севере с Киевом, под воду буквально пошло домохозяйство. Двор Любви Маршариповой огибает местная речка Борщаговка. В среду она вышла из берегов и заполнила двор. В доме уровень воды достигал 1,5 м.