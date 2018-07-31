 
Ексклюзивы
1/5
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Просмотров: 1593
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 207
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
1 Просмотров: 4968
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
6 Просмотров: 5571
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
3 Просмотров: 1485
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 6192
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 10287
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 4842
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 945
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Просмотров: 1566
Фото
Все фото
15
4
9
4
5
По улицам &quot;летали&quot; киоски: в Украине пронесся мощный ураган
По улицам "летали" киоски: в Украине пронесся мощный ураган
На стоянке дотла сгорели автомобили
На стоянке дотла сгорели автомобили
Дождь &quot;смыл&quot; свежий ремонт за 11 млн грн в школе
Дождь "смыл" свежий ремонт за 11 млн грн в школе
От удара перевернулись на бок: полицейские и инкассаторы попали в ДТП
От удара перевернулись на бок: полицейские и инкассаторы попали в ДТП
Двое мужчин рухнули вместе с балконом
Двое мужчин рухнули вместе с балконом
Видео
Все видео
Вандалы напали на столичную электричку
Вандалы напали на столичную электричку
В Киеве полиция задержала убийцу 16-летней девушки
В Киеве полиция задержала убийцу 16-летней девушки
Семья с младенцем попала в аварию
Семья с младенцем попала в аварию
Грабитель-альпинист стал миллионером, но не избежал наказания
Грабитель-альпинист стал миллионером, но не избежал наказания
Остановил бордюр: пьяный водитель "покатал" полицейского на капоте
Остановил бордюр: пьяный водитель "покатал" полицейского на капоте
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
3 Просмотров: 1413
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 2925
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 630
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4914
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1089
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2018
Просмотров: 468
Зроблено в Україні
— Батьку, якби французам захотілося знімати продовження фільму "Невезучі", то замість П'єра Рішара на головну роль варто запросити тебе, ...
вторник, 31 июля 2018 12:25

По улицам "летали" киоски: в Украине пронесся мощный ураган
15

  Комментировать

На Житомирщине мощный ураган повалил деревья и поперевертев киоски
Фото: Facebook/Гена Ганжа
На Житомирщине мощный ураган повалил деревья и поперевертев киоски
На Житомирщине мощный ураган повалил деревья и поперевертев киоски
На Житомирщине мощный ураган повалил деревья и поперевертев киоски
На Житомирщине мощный ураган повалил деревья и поперевертев киоски

В Житомирской области ураган порвал линии электропередач, повалил деревья и повредил крыши 41 дома.

Непогода бушевала вчера на территории Барановского, Черняховского, Пулинского, Новоград-Волынского и Коростышевского районов. Из-за нее обесточены 15 населенных пунктов, сообщают в пресс-службе ДСНС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кара Господня: Крым страдает от непогоды, показали впечатляющее видео

Наиболее мощным ураган был в городе Барановка - валил деревья, срывал провода, крыши и заборы. По улицам "летали" киоски, под фруктовыми деревьями земля была усыпана зелеными плодам. Из-за падения веток на 10 улицах города повреждены линии электропередач, что привело к частичному обесточиванию населенного пункта.

25 июля в столице за 3 часа выпала 3-месячная норма осадков. В селе Софиевская Борщаговка, которое граничит на севере с Киевом, под воду буквально пошло домохозяйство. Двор Любви Маршариповой огибает местная речка Борщаговка. В среду она вышла из берегов и заполнила двор. В доме уровень воды достигал 1,5 м.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «По улицам "летали" киоски: в Украине пронесся мощный ураган». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

Астронавты прокатились на электромобиле по Луне

Во Львове в три раза уменьшилось количество украинских школ

Паломники и демонстранты схватились на границе

Рада дала старт закону Колесниченко-Кивалова

Интернет-магазины работали не более 7 дней

Самое читаемое
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
8
 Просмотров: 50387
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
15
 Просмотров: 38191
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
 17 Просмотров: 25511
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым 11 Просмотров: 23049
Пышногрудая Ким Кардашьян без белья вышла на публику
Пышногрудая Ким Кардашьян без белья вышла на публику
7
 Просмотров: 22440
Происшествия
Водитель сбил велосипедиста и оставил умирать
Водитель сбил велосипедиста и оставил умирать Просмотров: 36
Военного нашли с перерезанным горлом
Военного нашли с перерезанным горлом 1 Просмотров: 1872
Чиновницу облили кислотой
Чиновницу облили кислотой 1 Просмотров: 846
Шторм накрыл палатку туристов с ребенком
Шторм накрыл палатку туристов с ребенком Просмотров: 1116
Работнику металлобазы выстрелили в голову
Работнику металлобазы выстрелили в голову Просмотров: 162
Больше всего комментируют
17
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
11
Новинского внесли в базу Миротворца
11
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым
6
Передает устные шифровки из Центра - рассказали об охраннике Новинского из ФСБ
4
В МИД осудили поездку Медведева в Крым
Голосов: 2813
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua