Кара Господня: Крым страдает от непогоды, показали впечатляющее видео

Крым уже четверо суток страдает от непогоды - разные части оккупированного полуострова одни за другим накрывают ураганы, ливни и град. Из-за стихии обесточены более ста населенных пунктов, дороги превратились в непроходимые реки и грязевые потоки. Об этом пишут "Крим.Реалии".
18 июля парадоксальная ситуация сложилась в Севастополе, где из-за обильных осадков в городе начались перебои с подачей воды.
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В Симферополе ливень затопил улицы, ураган повалил деревья, забились ливневые канализации на дорогах. Дождь продолжался около двух часов. Этого хватило, чтобы в некоторых частях города из-за отсутствия электричества остановились троллейбусы и не работали светофоры. Мощный поток воды наблюдался в реке Салгир.
Пользователи социальных сетей активно делятся видео с полуострова, на которых видно, как улицы превращаются в реки.
В оккупированном Крыму из-за сильного ливня затопило Феодосию. Синоптики прогнозируют, что такие осадки возможны в течение следующих двух дней.
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