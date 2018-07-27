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пятница, 27 июля 2018 20:22

"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
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25 июля в столице за 3 часа выпала трехмесячная норма осадков. В селе Софиевская Борщаговка, которое граничит на севере с Киевом, под воду буквально пошло домохозяйство.

Двор Любви Маршариповой огибает местная речка Борщаговка. В среду она вышла из берегов и заполнила ее двор. В доме уровень воды достигал полутора метров.

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"Последние три года летом нас часто подтапливает. Но такого еще не было ", - рассказывает женщина. - Вода с такой силой плыла, что пришлось держаться за стены ".

Во дворе повсеместно лежит домашняя утварь, что сушится после подтопления: телевизоры, стиральная машина, холодильники и одежда. Хозяйка имеет во дворе три дома, сдает комнаты, с того и живет. Ведет к одному из них.

Целый день лопатами выбрасывали ил из комнат

"До двух часов ночи черпали воду. Сегодня почти целый день лопатами выбрасывали ил из комнат. Двор хотя и большой, но нет места все разбрасать, чтобы сохло, - показывает на гору вещей, сложенных на кроватях и столах. - Вот покуда на стене влажный след - стояла вода. Больше метра. Все плавало: мебель, техника, одежда и постели ".

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Любовь Маршарипова стоит среди двора на котором сушится домашняя утварь
Фото: Gazeta.ua
"Только осенью купила новый котел. Он обогревал все помещения и грел воду", - рассказывает хозяйка
Подтопления начались 7 лет назад, последние три - сильные
114 тысяч вложила Любовь Маршарипова в защитную стену, но на этот раз она ее не спасла
"Будем сушить все и потихоньку восстанавливаться. На власть надежд нет", - говорит хазяйка

Идем в гараж, в нем тоже горой стоит разнообразное утварь.

"Морозильную камеру придется выбросить, - жалуется хозяйка. - Только осенью купила новый котел. Он обогревал все помещения и грел воду в бойлеры, а теперь не знаю, все это включается и на сколько потянет ремонт ".

На огороде в иле лежит клубника, теплица большой воды тоже не пережила. Любовь Маршарипова ведет к реке. Рассказывает, что подтопления начались где-то 7 лет назад, последние три - сильные.

Вода не успевает пройти и ей некуда деться

"Раньше русло было шире. Люди строились, засыпали русло и делали запруды. А еще срезали ивы, которые укрепляли берег, - рассказывает. - А главное, дальше реку пустили в трубы, под землю. Вода не успевает пройти и ей некуда деться ".

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Женщина с мужчинами, которые арендуют у нее жилье, пытались расчищать русло, но дошли до труб, а дальше сделать ничего нельзя.

В конце огорода берег укреплен бетонным забором. Хозяйка его построила когда в прошлом году затопило огород.

"114 тысяч гривен вложила в эту стену, одолженных денег еще не отдала. Думала буду спокойно спать, но на этот раз она меня не спасла ", - рассказывает.

114 тысяч гривен вложила в эту стену, одолженных денег еще не отдала

На вопрос, что делать дальше, пожимает плечами: "Будем сушить все и потихоньку восстанавливаться. На власть надежд нет. Наш депутат сказала, что сообщила сельский совет и приедет комиссия, но мне не верится. Три года назад еще с соседями ходили и ничего. Там, - показывает на дома ниже по течению, чьи хозяева сузили русло - люди высоких категорий живут, и сельсовет бессилен".

Люди высоких категорий живут, и сельсовет бессилен

Из-за тяжелых погодных условий обесточены 117 населенных пунктов в 7 областях Украины

Автор: Gazeta.ua
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