"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство

25 июля в столице за 3 часа выпала трехмесячная норма осадков. В селе Софиевская Борщаговка, которое граничит на севере с Киевом, под воду буквально пошло домохозяйство.

Двор Любви Маршариповой огибает местная речка Борщаговка. В среду она вышла из берегов и заполнила ее двор. В доме уровень воды достигал полутора метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Улица, которая стала озером: показали впечатляющие фото после непогоды

"Последние три года летом нас часто подтапливает. Но такого еще не было ", - рассказывает женщина. - Вода с такой силой плыла, что пришлось держаться за стены ".

Во дворе повсеместно лежит домашняя утварь, что сушится после подтопления: телевизоры, стиральная машина, холодильники и одежда. Хозяйка имеет во дворе три дома, сдает комнаты, с того и живет. Ведет к одному из них.

Целый день лопатами выбрасывали ил из комнат

"До двух часов ночи черпали воду. Сегодня почти целый день лопатами выбрасывали ил из комнат. Двор хотя и большой, но нет места все разбрасать, чтобы сохло, - показывает на гору вещей, сложенных на кроватях и столах. - Вот покуда на стене влажный след - стояла вода. Больше метра. Все плавало: мебель, техника, одежда и постели ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В пятницу в Киеве снова ожидается ливень и подтопления

Фото: Gazeta.ua

Идем в гараж, в нем тоже горой стоит разнообразное утварь.

"Морозильную камеру придется выбросить, - жалуется хозяйка. - Только осенью купила новый котел. Он обогревал все помещения и грел воду в бойлеры, а теперь не знаю, все это включается и на сколько потянет ремонт ".

На огороде в иле лежит клубника, теплица большой воды тоже не пережила. Любовь Маршарипова ведет к реке. Рассказывает, что подтопления начались где-то 7 лет назад, последние три - сильные.

Вода не успевает пройти и ей некуда деться

"Раньше русло было шире. Люди строились, засыпали русло и делали запруды. А еще срезали ивы, которые укрепляли берег, - рассказывает. - А главное, дальше реку пустили в трубы, под землю. Вода не успевает пройти и ей некуда деться ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперты рассказали, почему Киев "идет под воду" и кто в этом виноват

Женщина с мужчинами, которые арендуют у нее жилье, пытались расчищать русло, но дошли до труб, а дальше сделать ничего нельзя.

В конце огорода берег укреплен бетонным забором. Хозяйка его построила когда в прошлом году затопило огород.

"114 тысяч гривен вложила в эту стену, одолженных денег еще не отдала. Думала буду спокойно спать, но на этот раз она меня не спасла ", - рассказывает.

114 тысяч гривен вложила в эту стену, одолженных денег еще не отдала

На вопрос, что делать дальше, пожимает плечами: "Будем сушить все и потихоньку восстанавливаться. На власть надежд нет. Наш депутат сказала, что сообщила сельский совет и приедет комиссия, но мне не верится. Три года назад еще с соседями ходили и ничего. Там, - показывает на дома ниже по течению, чьи хозяева сузили русло - люди высоких категорий живут, и сельсовет бессилен".

Люди высоких категорий живут, и сельсовет бессилен

Из-за тяжелых погодных условий обесточены 117 населенных пунктов в 7 областях Украины