По Мукачево разгуливала обнаженная местная "знаменитость"

В центре Мукачево на Закарпатье в который раз заметили раздетого мужчину.
"Нудиста" местные называют "звездой" и снимают на телефон, пишет "Перший.com.ua".
На этот раз на мужчине была только кофта, завязана на пояснице. Местные говорят, что вещей у мужчины якобы нет. Их ему покупают неравнодушные, однако он их разрывает и продолжает "прогулки" голышом.
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"Он постоянно так ходит. Люди покупают ему вещи, а он их разрывает и снова просит деньги на вещи. Говорит, что их на нем порвали", - рассказала Василиса Красновская.
Как на обнаженные "дефиле" мужчины реагируют правоохранители - не известно.
В Ровно на улице заметили парочку, которая разгуливала обнаженной, прикрываясь одеялами. Влюбленные делали снимки на улицах города и даже в таком виде пришли в местное кафе.
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