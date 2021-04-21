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среда, 21 апреля 2021 16:39

Бегал и имитировал половой акт с дорожным конусом: мужчина странным представлением напугал прохожих

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Бегал и имитировал половой акт с дорожным конусом: мужчина странным представлением напугал прохожих
По словам очевидцев, приступ у мужчины случился, когда он ложил тротуарную плитку возле супермаркета. Он разделся, начал бегать по кругу, имитировал половой акт со свалкой и дорожным конусом, кричал что-то непонятное и даже бросался на полицейского Фото: скріншот із відео

В Новониколаевке Запорожской области мужчина, который ложил плитку возле супермаркета, неожиданно начал вести себя странно. Он устроил настоящий перфоманс и напугал людей.

По словам очевидцев, приступ у мужчины случился, когда он ложил тротуарную плитку возле супермаркета. Он разделся, начал бегать по кругу, имитировал половой акт со свалкой и дорожным конусом, кричал что-то непонятное и даже бросался на полицейского, который, видимо, ждал, когда мужчина немного успокоится. Видео приступа у мужчины выложили в Zabor Запорожье.

В один момент он даже снял трусы, и показал задницу правоохранителю, который наблюдал за его действиями. После этого мужчина еще немного побегал, покричал кричалки, упал на тротуар и вывалялся в грязи.

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Далее перформанс перешел во вторую стадию. Мужчина начал вести себя более агрессивно. В ответ на замечание полицейского он запустил в него куртку, а затем набросился с кулаками и ударом сбил его с ног. После этого нарушителя общественного спокойствия поймали правоохранители.

В пресс-служба областного управления полиции рассказали, что мужчина психически нездоров. По факту происшествия руководством областной полиции назначено проведение служебного расследования в связи с непрофессиональными действиями полицейских.

В Мукачево Закарпатской области перед костелом бегала обнаженная женщина. Инцидент произошел 23 марта. Событие сняли на видео случайные прохожие. Женщина сначала полностью разделась на тротуаре перед костелом. Далее выбежала на пешеходный переход, где махала руками и кричала: "Миллионерам можно все".

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