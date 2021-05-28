Парочка разгуливала по городу голышом, прикрываясь одеялами

Влюбленные делали снимки на улицах города и даже в таком виде пришли в местное кафе Фото: radiotrek.rv.ua

В Ровно на улице заметили парочку, которая разгуливала обнаженной и прикрывали одеялами.

Влюбленные делали снимки на улицах города и даже в таком виде пришли в местное кафе. Видео опубликовали в Instagram-сообществе rivne_1283.

На видео можно увидеть, что у столика молодоженов, завернутых в одеяло, которых угощали кофе и выпечкой, сидели и другие посетители заведения.

Судя по ролику, прогулка проходила утром.

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В комментариях большинство пользователей поддерживает влюбленную пару. Говорят, что в сегодняшнее время нет ничего удивительного, и это просто фотосессия.

Однако есть те, кто не разделяет поступок молодых людей, и считают его недопустимым.

Абсолютно голый и босой мужчина разгуливал по обочине трассы Киев - Чоп в Ровенской области. Он бросался на фуру, неоднократно выбегал на дорогу под машины.