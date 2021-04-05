Приехал отдыхать: голый и босой мужчина разгуливал по трассе (18+)

Автор: instagram.com/tipove_rivne Голый и босой человек шел вдоль трассы неподалеку Ровно

Абсолютно голый и босой мужчина разгуливал по обочине трассы Киев - Чоп в Ровенской области.

Он бросался на фуру, неоднократно выбегал на дорогу под машины. Об этом сообщили очевидцы и выложили в сеть соответствующее видео.

Впоследствии стало известно, что мужчина - с Тернопольщины. В Ровенскую область, предварительно, приехал отдыхать.

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"Поскольку на момент прибытия полицейских на вызов он, вероятно, находился под действием наркотических веществ - то обстоятельства всего, что произошло, будут устанавливаться позже. Его забрали в больницу, он под наблюдением медиков. Также при обследовании у него обнаружили глубокий порез на ноге", - рассказала Мария Юстицкая из областной полиции.

В Виноградове на Закарпатье по улицам гуляла босая и полуголая женщина. Инцидент произошел около полудня на ул. Коммунальной. В кадре видно, что женщина без нижнего белья и штанов. Ягодицы немного прикрывает кофта.