По горсовету Львова бегал мужчина с пистолетом и наркотиками

Фото: УПО Львовщины

В помещении городского совета Львова неадекватный мужчина размахивал пистолетом.

У него при себе нашли наркотики, сообщает Управление полиции охраны во Львовской области.

Нарушитель задержан сотрудниками полиции охраны Львовской области. На место была вызвана следственно-оперативная группа.

17 декабря на главный пульт централизованного наблюдения центра технической охраны поступил сигнал "Тревога" из львовской Ратуши. На пл. Рынок прибыли полицейские.

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Они задержали неадекватного мужчину. Установили, что нарушитель вошел в мэрию и начал размахивать предметом, похожим на пистолет.

20 июля 2013 года на мэра Львова Андрея Садового дважды напали посреди площади Рынок. Первый инцидент произошел около 18:00. Молодой человек спортивного телосложения подбежал к мэру и ударил кулаком в челюсть. Политик быстро отреагировал и увернулся от удара. Значительных повреждений не получил. Мэр сразу спрятался за стенами Ратуши, смыл кровь и вызвал полицию.