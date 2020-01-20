Планировала свадьбу: Франковск попрощался с погибшей бортпроводницей

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20 января в Ивано-Франковске попрощались с погибшей в авиакатастрофе самолета Boeing-737 бортпроводницей 24-летней Марией Микитюк. Была единственным ребенком в семье. Воспитывала ее мать.

Мария 4 года встречалась с Богданом Виновым. В 2021 году пара планировала свадьбу. Проститься с Марией пришли сотни франковцев, пишет Блиц-Инфо.

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"Это большая потеря для нас всех, в том числе для нашей школы. Она была для нас, как все ученики, но одновременно - дорогой и неповторимой. Мария была целенаправленная, очень позитивная по жизни, имела много друзей. Ее помнят все", - сказал Игорь Дейчаковский, директор украинской гимназии №1, где училась Мария.

После панихиды и прощания в Доме траура в Ивано-Франковске тело Марии Микитюк повезли в Старые Кривотулы, где похоронили.

На Берковецком кладбище в Киеве похоронили Алексея Наумкина и Владимира Гапоненко, пилотов самолета МАУ, сбитого в Тегеране 8 января. На похороны приехали около 400 человек.