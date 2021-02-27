Первокурсницы отравились таблетками

В Сумах две 16-летние студентки отравились таблетками. А потом сами вызвали "скорую". Фото: pixabay.com

В Сумах две 16-летние студентки отравились таблетками.

Установлено, что пили лекарства дома у одной из них. После чего сами вызвали бригаду "скорой". Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Первокурсниц госпитализировали. Их жизням и здоровью ничего не угрожает. Можно утверждать, что это событие не связано с так называемыми группами смерти и аналогичными челленджами в социальных сетях", - отметил начальник отдела ювенальной превенции областной полиции полиции Сергей Тарасенко.

Дело расследуют как доведение до самоубийства. Устанавливаются все обстоятельства и причины этого события.

2 семиклассницы лицея "Гармония" в городе Боярка Киевской области выпили по 40 таблеток препарата дротаверин. 13-летняя умерла, 12-летнюю спасли. Лекарства купили в аптеке рядом со школой. Пили в туалете.