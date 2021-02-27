Первокурсницы отравились таблетками

 
Ексклюзивы
1/5
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 1611
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
1 Просмотров: 972
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
1 Просмотров: 1638
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
5 Просмотров: 792
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
1 Просмотров: 1269
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Просмотров: 621
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 675
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Просмотров: 1935
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Просмотров: 495
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 2610
Фото
Все фото
5
5
6
3
3
В столице задержали торговца оружием с целым арсеналом
В столице задержали торговца оружием с целым арсеналом
&quot;Мост Кличко&quot; снова пошел трещинами
"Мост Кличко" снова пошел трещинами
Показали, чем завершаются &quot;вечеринки&quot; в столичной наливайке - шокирующие фото
Показали, чем завершаются "вечеринки" в столичной наливайке - шокирующие фото
Водитель &quot;под кайфом&quot; катался по городу с ножами в багажнике
Водитель "под кайфом" катался по городу с ножами в багажнике
Выганяйте чертей: Стерненко написал новое письмо из СИЗО
Выганяйте чертей: Стерненко написал новое письмо из СИЗО
Видео
Все видео
Пьяный водитель лопатой разбил автомобиль полиции
Пьяный водитель лопатой разбил автомобиль полиции
Поймали пьяного водителя, который не мог говорить и ходить
Поймали пьяного водителя, который не мог говорить и ходить
В офис к соорганизаторам митинга в поддержку Стерненка пытаеться ворваться полиция
В офис к соорганизаторам митинга в поддержку Стерненка пытаеться ворваться полиция
Злоумышленник снимал порно с 9-летней падчерицей и распространял в сети
Злоумышленник снимал порно с 9-летней падчерицей и распространял в сети
В масштабном ДТП под Киевом сошлось 6 машин - движение парализовано
В масштабном ДТП под Киевом сошлось 6 машин - движение парализовано
Интервью
1/5
Мешает равнодушие: как работает организация по поиску людей
Мешает равнодушие: как работает организация по поиску людей
Просмотров: 99
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 702
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
Просмотров: 441
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 2457
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 675
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
26 февраля 2021
Просмотров: 189
Леся
150 років від дня народження Лесі Українки спонукають нас не тільки думати про неї та разом із нею зараз, а й мати звичку робити це регулярно. Бо ...
суббота, 27 февраля 2021 18:10

Первокурсницы отравились таблетками

  Комментировать
Первокурсницы отравились таблетками
В Сумах две 16-летние студентки отравились таблетками. А потом сами вызвали "скорую". Фото: pixabay.com

В Сумах две 16-летние студентки отравились таблетками.

Установлено, что пили лекарства дома у одной из них. После чего сами вызвали бригаду "скорой". Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Восьмиклассницы порезали вены возле школы

"Первокурсниц госпитализировали. Их жизням и здоровью ничего не угрожает. Можно утверждать, что это событие не связано с так называемыми группами смерти и аналогичными челленджами в социальных сетях", - отметил начальник отдела ювенальной превенции областной полиции полиции Сергей Тарасенко.

Дело расследуют как доведение до самоубийства. Устанавливаются все обстоятельства и причины этого события.

2 семиклассницы лицея "Гармония" в городе Боярка Киевской области выпили по 40 таблеток препарата дротаверин. 13-летняя умерла, 12-летнюю спасли. Лекарства купили в аптеке рядом со школой. Пили в туалете.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Первокурсницы отравились таблетками». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
февраля

Основали старейший банк мира

Безумный коммунист поджег Рейхстаг

Расстреляли украинских подпольщиков

Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности

В центре Москвы застрелили Бориса Немцова

Самое читаемое
Обнаженная серфингистка и сексуальная &quot;Чудо-женщина&quot;. Какие горячие кадры публикуют звезды
Обнаженная серфингистка и сексуальная "Чудо-женщина". Какие горячие кадры публикуют звезды
5
 Просмотров: 16515
Убили беременную, чтобы вырезать из нее ребенка, ради денег
Убили беременную, чтобы вырезать из нее ребенка, ради денег Просмотров: 12735
Показали, чем завершаются &quot;вечеринки&quot; в столичной наливайке - шокирующие фото
Показали, чем завершаются "вечеринки" в столичной наливайке - шокирующие фото
6
 Просмотров: 8910
&quot;Мудило, *бало завали&quot; - Береза ответил Добкину
"Мудило, *бало завали" - Береза ответил Добкину
 1 Просмотров: 8559
Заведующая детсада, которая увольняла за фото в купальнике, попала в очередной скандал
Заведующая детсада, которая увольняла за фото в купальнике, попала в очередной скандал Просмотров: 6804
Происшествия
Рассказали обстоятельства взрыва в больнице
Рассказали обстоятельства взрыва в больнице Просмотров: 612
В больнице произошел взрыв. Есть погибший
В больнице произошел взрыв. Есть погибший Просмотров: 936
Спасатели предупредили о снеголавинной опасности
Спасатели предупредили о снеголавинной опасности Просмотров: 117
В столице задержали торговца оружием с целым арсеналом
В столице задержали торговца оружием с целым арсеналом
5
 Просмотров: 549
Пьяный водитель лопатой разбил автомобиль полиции
Пьяный водитель лопатой разбил автомобиль полиции
 1 Просмотров: 900
Больше всего комментируют
7
Разумков прокомментировал судебный приговор в отношении Стерненко
5
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
5
Зеленский отреагировал на заявление Байдена по Крыму
3
Зеленский будет наказывать за невыполненные решения СНБО
3
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
Голосов: 688
Голосование Как оцениваете судебную систему после приговора Стерненко?
  • Судебной системы в Украине не существует. Есть телефонное право президента
  • Убийца и похититель людей Степаненко получил то, что заслужил
  • Украинская судебная система - это Портнов
  • Кто такой Стерненко?
  • Мне все равно. Я уехал из страны, или планирую это сделать
Просмотреть