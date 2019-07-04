Перевернулся автобус: среди пострадавших есть дети

В Турции в аварии пострадали 10 человек. Фото: 1NEWS.COM.UA

В Турции автобус съехал в кювет и перевернулся.

"У города Кангал произошла авария с участием миниавтобуса, в результате которого пострадали 10 человек, в том числе водитель, шестеро из раненых - дети", - сообщили спасатели, пишет CNN Turk.

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Пострадавшие находятся в больнице города Кангал.

Самому младшему 1 год. Старшей - 8. Следователи устанавливают причину аварии. По одной из версий, водитель не справился с управлением из-за скользкой дороги.

2 июля около 12:30 на трассе Николаев - Благовещенское вблизи села Благодатное Арбузинского района столкнулись грузовой и маршрутный микроавтобусы. По предварительной информации, травмы получили 15 человек, в том числе оба водителя. 4 человека госпитализированы в тяжелом состоянии. 25-летняя пассажирка рейсового микроавтобуса погибла, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.