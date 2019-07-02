На трассе столкнулись 2 микроавтобуса: первая информация о погибших и пострадавших

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2 июля около 12:30 на трассе Николаев - Благовещенское вблизи села Благодатное Арбузинского района столкнулись грузовой и маршрутный микроавтобусы.

По предварительной информации, травмы получили 15 человек, в том числе оба водителя. 4 человека госпитализированы в тяжелом состоянии. 25-летняя пассажирка рейсового микроавтобуса погибла, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Столкнулись грузовой микроавтобус Mercedes Benz под управлением 45-летнего водителя и маршрутный Mercedes Sprinter сообщением "Николаев-Первомайск". За рулем был 35-летний мужчина. На месте происшествия пострадавшим оказывают помощь сотрудники следственно-оперативной группы полиции, медики и спасатели", - рассказали в полиции.

Все обстоятельства автоаварии и ее причины устанавливаются. Следователи открыли уголовное производство.

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