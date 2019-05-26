Перестрелка студентов-иностранцев: в полиции рассказали подробности

В результате стрельбы возле общежитий НАУ никто не пострадал. Фото: Нацполиция

Во время перестрелки между студентами-иностранцами в районе общежитий Национального авиационного университета в Киеве никто не пострадал.

Правоохранители задержали одного из участников конфликта. Им оказался гражданин другого государства, 1993 года рождения, имеет вид на жительство в Украине. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"Он приехал к своим друзьям, но не дождался их и решил ехать домой. У своего автомобиля он увидел двух неизвестных в состоянии алкогольного опьянения, которые нецензурно выражались. Мужчина сделал им замечание, а в ответ незнакомцы набросились на него с кулаками, а затем один из них достал оружие и выстрелил вверх ", - рассказали правоохранители.

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На месте инцидента полицейские изъяли два пистолета, предварительно - пневматический и стартовый, их отправили на экспертное исследование. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по статье "Хулиганство".

Перестрелку устроили студенты-иностранцы. Инцидент произошел возле одного из ночных клубов, который расположен среди общежитий.