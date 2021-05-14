Перестают молчать: ежегодно растет количество дел о домашнем насилии

В первой половине 2021 зарегистрировано фактически такое же количество преступлений, которое было зарегистрирована за весь 2018, более 1 тыс. преступлений. Фото: pixabay.com

В текущем году зарегистрировано более 1000 производств по фактам домашнего насилия.

В первой половине 2021 зарегистрировано фактически такое же количество преступлений, которое было зарегистрирована за весь 2018, более 1 тыс. преступлений, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова во время своего выступления на круглом столе "Почему ратификация Стамбульской конвенции важна для Украины?".

По словам генпрокурора, ежегодно количество обращений пострадавших от домашнего насилия увеличивается, поскольку все больше людей решают не замалчивать эту проблему. В частности, в 2018 году с заявлениями обратились 1,5 тыс. человек, в 2019 году - уже более 2,5 тыс., В 2020 году - около 4 тыс., А в первом квартале текущего года - 1 тыс. 220 человек.

"В прошлом году уголовные акты совершения каждого четвертого уголовного правонарушения, связанного с домашним насилием, направлены в суд. При активной позиции прокуроров уже осуждены 800 человек", - добавила Венедиктова.

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В категории домашнего насилия нередко попадают и умышленные убийства.

Так, в 2018-2019 годах было совершено 80 умышленных убийств в области домашнего насилия, уточнила генпрокурор.

Ратификация Стамбульской конвенции позволит защитить украинских женщин, которые становятся жертвами домашнего насилия, не только в Украине, но и за рубежом, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в выступлении на круглом столе.

"Я как юрист считаю, что ратификация Стамбульской конвенции важна потому, что мы в первую очередь предоставляем возможность защитить украинских женщин, которые становятся жертвами домашнего насилия за рубежом. Ратифицирована конвенция позволяет пострадавшим дополнительно ссылаться на ее нормы при рассмотрении дел и производств в судах и других инстанциях не только на территории Украины, но и за ее пределами. Самое важное - ратификация конвенции дает возможность защитить наших граждан, которые даже не знают, что у них, возможно, есть такие инструменты защиты ", - сказала Стефанишина.

В то же время она обратила внимание на отсутствие практики сбора данных о гражданах, пострадавших от гендерно обусловленного насилия за рубежом. А потому мы не можем гарантировать безопасность наших граждан как минимум в тех странах, которые уже являются участниками Стамбульской конвенции.

"Такая информация должна собираться, накапливаться. И мы не имеем права ограничивать наших граждан в доступе к дополнительным инструментам и ресурсам защиты их прав и свобод, особенно, когда они находятся за рубежом", - считает вице-премьер.

В этом контексте она выразила убеждение, что ратификация Стамбульской конвенции нужна "уже сейчас", потому что сама ее идея и политика заключается в том, что государства-участники криминализируют предусмотренные ею деяния и устанавливают за них ответственность.

В Украине началась информационная кампания "Не дай домашнему насилию шанс!". Об этом в понедельник сообщило Министерство социальной политики. В правительстве опубликовали телефоны, на которые можно обратиться в случае домашнего насилия. Номера работают круглосуточно, звонки на них бесплатные.