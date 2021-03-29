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понедельник, 29 марта 2021 11:42

Заработала "горячая линия" против домашнего насилия

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В Украине началась информационная кампания "Не дай домашнему насилию шанс!". Об этом в понедельник сообщило Министерство социальной политики.

В правительстве опубликовали телефоны, на которые можно обратиться в случае домашнего насилия. Номера работают круглосуточно, звонки на них - бесплатные.

 

"Для подавляющего большинства людей домашнее насилие - это традиционно укоренена норма, установленная поколениями. Пострадавшие от домашнего насилия (преимущественно женщины) не могут должным образом выполнять свои родительские обязанности, в результате чего возрастает уровень социального сиротства.

Многим людям кажется, что насилие чаще всего происходит в семьях, где злоупотребляют алкоголем или принимают наркотики, что жертвами насилия становятся невежественные лица. Однако, это не так", - сообщает министерство.

Минсоцполитики информирует: если вы нуждаетесь в консультации, боитесь обращаться в полицию по данному вопросу или по другим причинам, то можете позвонить на номера "горячих линий", где вам предоставят консультации и разъяснения.

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В 2020 году полиция зарегистрировала в полтора раза больше обращений относительно домашнего насилия, чем годом ранее. По данным МВД, 2020 года 208 784 человек обратились в полицию в связи с домашним насилием. В 2019 году эта цифра была в полтора раза меньше - 141 814 обращений.

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