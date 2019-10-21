Ожоги плеч и колен: у детского сада ребенка ударило током

Фото: tp.npu.gov.ua

В селе Илавче Теребовлянского района на Тернопольщине 12-летнего парня ударило током на территории детского сада. Несчастье случилось 20 октября.

С ожогами колен и плеч ребенка забрали в больницу, сообщил начальник Теребовлянского отдела полиции Сергей Осадця.

"Трое сверстников зашли на детскую площадку. Там играли в прятки. Один из них спрятался в трансформаторной будке, где случайно прикоснулся к оборудованию. Его ударило током и на крик прибежали товарищи. Они и вытащили его из помещения и позвали на помощь родителей и вызвали скорую", - рассказал Осадця.

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Ребята говорят, что помещение электростанции было открыто. Уже известно, что подстанция принадлежит местному РЭСу.

"Ребенка госпитализировали в больницу. У мальчика травмы средней тяжести. Угрозы его жизни нет", - добавил полицейский.

Полицейские Тернопольщины инициируют проверку предприятий, ответственных за надлежащее содержание помещений с повышенной опасностью. По факту травмирования школьника открыли уголовное производство.

В Запорожье 14-летнего парня ударило током в 10 000 вольт. Подросток выжил, но получил тяжелые ожоги. Двое товарищей после уроков пошли на на Днепр. На пути к мосту увидели электрощитовую, которая была открытой. Решили проверить, что там внутри.