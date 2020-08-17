Отрабатывал приемы борьбы: мужчина задушил товарища

На Херсонщине 44-летний мужчина задушил 35-летнего знакомого во время отработки приемов борьбы. Фото: hr.npu.gov.ua

В Чаплинском районе Херсонской области 44-летний мужчина задушил 35-летнего знакомого, а потом сам вызвал полицию. Объяснил, что они отрабатывали приемы борьбы.

Трагедия произошла вечером 16 августа дома у потерпевшего, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"В гости к потерпевшему пришел его 44-летний товарищ. Мужчины вместе употребляли алкогольные напитки, после чего решили помериться силой. Хозяин сказал товарищу, что владеет приемами борьбы и сможет выбраться из любого захвата. Гость решил проверить его навыки и обхватил рукой за шею. Мужчина пытался выбраться, но соперник прочно держал захват, пока другой не перестал шевелиться. Поняв, что хозяин уже не дышит, "победитель" вызвал "скорую", но спасти пострадавшего не удалось", - рассказал начальник Чаплинского отделения полиции Сергей Ященко.

Подозреваемого задержали. Его могут посадить на 15 лет. Продолжается следствие.

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