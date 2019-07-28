Отпугивали незваных гостей - взорвалась граната, которую повесили на двери квартиры

Мужчина установил взрывчатку вместо дверной ручки Фото: ura-inform.com

В Мариуполе местный житель установил взрывчатку на двери арендованной квартиры вместо сломанного замка. Система сработала и напуганные соседи позвонили в полицию.

"На место немедленно направили следственно-оперативную группу Центрального отдела полиции и взрывотехническую службу ГУНП в Донецкой области. В квартире полицейские обнаружили фрагменты взрывного устройства. Сейчас они изъяты для экспертизы.

Мужчины, который арендовал указанное помещение, при взрыве дома не было. Развернув комплекс розыскных мероприятий, оперативники в течение нескольких часов установили временного хозяина ", - сообщили в пресс-служб полиции Донецкой области.

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Пиротехником оказался ранее судимый мужчина 1986 года рождения. Он признался, что самостоятельно изготовил взрывчатку и установил ее на двери вместо замка, который сломался.

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