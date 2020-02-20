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четверг, 20 февраля 2020 11:17

Открыли огонь прямо в кальянной - девять человек погибли

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Открыли огонь прямо в кальянной - девять человек погибли
Застрелили посетителей. Фото: dw.com

В двух районах Ханау, что в Германии, застрелили девятерых человек.

Впоследствии в квартире предполагаемого участника нападения обнаружили еще два трупа, сообщило агентство новостей AFP.

Кроме того, еще несколько человек получили тяжелые ранения.

Стрельба началась вечером 19 февраля в одной из кальянных в центре города. Первыми погибли три человека. Убийцы скрылись, однако впоследствии появилась информация о таком же случае в похожем заведении. По неподтвержденной информации, в помещение вошел человек и начал беспорядочную стрельбу, убив пятерых человек - четверых мужчин и женщину.

Территорию возле учреждений окружила полиция. Сначала сообщили о задержании одного из нападавших, однако впоследствии полиция заявила, что он не имел отношения к совершенным убийствам.

Через несколько часов полиция сообщила, что вероятный участник нападения мертв. Труп нашли в его же квартире. Рядом с ним лежало тело еще одного человека.

Полиция предположила, что подозреваемый действовал в одиночку. Никакой информации о нем до сих пор не обнародовали. А местная полиция призвала жителей города не распространять непроверенной информации.

Во время операции в Ханау полиция применила вертолет.

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Группа вооруженных боевиков атаковала одну из протестантских церквей в городе Панса на севере Буркина-Фасо в Западной Африке.

Власти называют содеянное терактом. Об этом сообщает AP.

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Дата
20
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