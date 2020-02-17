Террористы устроили стрельбу в церкви, много погибших

Террористы расстреляли людей в христианской церкви. Фото: Главком

Группа вооруженных боевиков атаковала одну из протестантских церквей в городе Панса на севере Буркина-Фасо в Западной Африке.

Власти называют содеянное терактом. Об этом сообщает AP.

Во время теракта погибли по меньшей мере 24 человека, еще 18 человек получили ранения.

Боевики расстреляли находившихся в храме, убили священника и подожгли церковь. Среди 24 погибших были как христиане, так и мусульмане. Еще 18 человек получили ранения, трое - были похищены.

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В Таиланде в городе Накхон Ратчасима военный открыл огонь по людям в торговом центре. В результате инцидента погибли 12 человек, десятки ранены.