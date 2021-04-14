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среда, 14 апреля 2021 13:59

От двух заявлений отказались: новые подробности скандала с тренерами по плаванию

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От двух заявлений отказались: новые подробности скандала с тренерами по плаванию
В Ровно тренеров спортивной школы обвинили в издевательстве над детьми. Фото: pixabay.com

В Ровно расследуют дело с избиением тренерами по плаванию воспитанников. В рамках уголовного производства будут назначаться соответствующие экспертизы, проводиться необходимые следственные действия. Пока ни одну мать не допросили.

Но известно, что в телефонном режиме 2 матери уже отказываются от подачи своих заявлений. Не хотят, чтобы их дети участвовала в процессуальных действиях. Об этом рассказала начальник отдела коммуникации областной полиции Мария Юстицкая.

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"На контакт идет мама семилетнего мальчика. Якобы у нее есть фото телесных повреждений. В полиции понимают, что не все дети захотят участвовать в допросах. Но именно дети и, возможно, другие тренеры были свидетелями данных преступлений", - говорит Юстицкая, передает rivne.media.

Дело расследует как нанесение легких телесных повреждений.

12 апреля во полиции Ровно обратились с коллективным заявлением 5 родителей. Якобы тренеры по плаванию местной спортшколы били воспитанников. Жалобы на действия тренеров по плаванию имели место в 2019-2020 годах.

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