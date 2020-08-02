Осторожно, черника! Мужчины планировали продать 40 кг ягод из радиационной зоны

Мужчины собирали чернику в зоне радиации. Фото: ДПС

Пограничники задержали двух мужчин, которые собирали чернику на радиационно загрязненной территории. Ягоды планировали продать.

"Радиационный фон территории, в пределах которой было обнаружено ягодников, более чем в четыре раза превышал допустимую норму. Индивидуальные дозиметры охранников границы доходили до отметки 1,21 μSv / h при норме 0,30 μSv / h", - сообщает Государственная пограничная служба.

Нарушителями оказались двое жителей села Березово, что на Ровенщине. На них составили протоколы. Мужчинам грозит лишение свободы на 3 года.

Собранную чернику общим весом почти 40 кг пограничники изъяли.

26 апреля 1986 на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая в истории атомной энергетики авария. Реактор четвертого энергоблока взорвался, радиоактивные частицы йода, стронция и цезия распространились на северную часть Украины, Беларуси, России, Прибалтики, Польши, Швеции, Финляндии и других стран. После взрыва территория площадью в 4000 квадратных километров оказалась в зоне отчуждения.