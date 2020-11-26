Оправдали ресторатора, которая насмерть сбила 15-летнего парня

Полтавского ресторатора Наталья Саенко признали невиновным в аварии, в результате которой погиб велосипедист 15-летний Артем Левченко. Фото: poltava.to

Полтавского ресторатора Наталью Саенко признали невиновной в аварии, в результате которой погиб велосипедист 15-летний Артем Левченко.

Такое решение вынес судья Октябрьского райсуда Полтавы Анатолий Савченко 25 ноября, через 2 года после трагедии. Судья зачитывал приговор в течение 2-х часов, в конце которых подсудимая даже заплакала. Она оставила судебный зал сразу после оглашения приговора.

В решении объясняется, что велосипедист выехал на пешеходный переход, хотя пересекать проезжую часть надо было, перевозя велосипед в руках. Судья также заявил, якобы владелица ресторанного бизнеса не могла избежать столкновения, передает "Полтавщина".

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Сторона обвинения настаивала на том, что подозреваемая в момент ДТП разговаривала по мобильному телефону. Вместо этого суд признал такое утверждение недоказанным. Поэтому арест имущества и водительское удостоверение Саенко был отменен.

В то же время родственники погибшего подростка уверяют, что "на совести ресторатора две смерти, так как накануне заседания, утром 24 ноября скончался и дедушка Артема". Адвокат же пострадавших назвал приговор суда "прецедентным". И вместе со стороной обвинения планирует подавать апелляцию.

Авария произошла в ноябре 2018 года. Наталья Саенко на внедорожнике Mercedes сбила на пешеходном переходе велосипедиста 15-летнего Артем Левченко. Сразу же после ДТП с автомобиля сняли номера госрегистрации и забрали видеорегистратор. После ДТП подросток 2 месяца находился в коме. А на Рождество умер, так и не приходя в сознание.