Один насиловал, другие держали: компания надругалась над женщиной

На Волыни четверо мужчин цыганской национальности изнасиловали женщину. Фото: 0352

В Ковеле Волынской области четверо мужчин ромской национальности изнасиловали женщину.

Это произошло в заброшенном доме. Следователи узнали, непосредственно насиловал женщину один мужчина, который на тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. А остальные держали потерпевшую, которая пыталась вырваться. Об этом сообщает местное издание "О Ковеле".

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"Сначала он дважды ударил кулаком в лицо жертву, от чего та упала на пол. А затем вместе с двумя другими помощниками продолжил избивать женщину ногами. С целью дальнейшего изнасилования подозреваемый ее затянул в другую комнату, которая не освещалась, и уже там продолжил глумиться над обессиленный жертвой. Помогали насильнику сообщники, которые в уголовном деле проходят как свидетели", - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство.

В Киевском районе Одессы мужчина заманил в дом двух несовершеннолетних знакомых, где их насиловали несколько мужчин. Девушкам удалось сбежать и сообщить в полицию.