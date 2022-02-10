Обзывали "вкидышем": стало известно, от каких показаний отказался днепровский стрелок

В Днепре солдат Артем Рябчук убил пятерых сослуживцев. Столько же – ранил. Фото: скриншот с видео

20-летний Артем Рябчук, расстрелявший в Днипре десять человек, мечтал о службе в армии. Он сам захотел стать "срочником".

Курс молодого бойца Рябчуку нравился. Но, когда он попал в часть Нацгвардии в Днипре, был неприятно удивлен. Во время первого допроса он рассказал о "бессмысленных заданиях" и травле со стороны сослуживцев. Однако вскоре отказался от этих показаний, передает ТСН.

"График, честно говоря, убийственный немножко. Не успеваешь толком отдохнуть. Если контрактники заступают на сутки через трое, то мы - сутки через сутки. В карауле нужно все время убирать", - жаловался днепровский стрелок.

Насилия и вымогательств не было, но Рябчука угнетала "несправедливость" и "бессмысленные задания". Он рассказывал, как равнял по ниткам парты. Это его заставили делать ночью.

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Отношения с сослуживцами обострились в январе. Рябчук вмешался в ссору двух военных. Он разнял их во время драки и доложил об этом командиру. После этого к нему стали плохо относиться.

"Не успел я дойти до начальника вахты, как мне уже начали кричать в спину: "знаешь, как у нас вкидышей не любят". Все поняли, что я "вкидыш", со мной перестали общаться те, с кем я нормально общался до этого ", - рассказывал Рябчук

Поведение сослуживцев сильно повлияло на Рябчука. После этого он был в напряженном состоянии.

Вечером перед трагедией солдату, по его словам, не дали отдохнуть. Хотя по графику он должен был быть свободен от поручений. Рябчуку якобы приказали развесить таблички с описанием имущества по комнатам. Потом солдат не мог уснуть, а когда он заступил на дежурство, то стал хуже себя чувствовать.

"Я сижу, пытаюсь книгу читать. В голову ничего не лезет. Приходят и спрашивают, почему здесь не убрано, почему бардак, почему бушлаты не натянуты. Я еще смотрю, ставница открыта, и тут меня просто переклинило. В такое состояние вошел, что я беру автомат, заряжаю рожок",- признавался солдат.

Такие показания Рябчук давал в присутствии своего госзащитника. Когда у днепровского стрелка появились новые адвокаты, он решил отказаться от всего, что говорил раньше.

27 января около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода в Днипре срочник 20-летний Артем Рябчук расстрелял из автомата девять сослуживцев и гражданскую женщину. Пятеро погибли, другие в больницах. После содеянного Рябчук скрылся, прихватив оружие и патроны. Подозреваемый был задержан через несколько часов под Днипром. На следующий день суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей. 3 февраля Рябчук отказался от всех показаний, мол, давал их под психологическим давлением. Также отказался от услуг предоставленного государством адвоката. Комиссия, которая проводит расследование обстоятельств и причин стрельбы, выявила нарушения порядка и организации несения службы и факты внеуставных отношений.