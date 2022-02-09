Днепровский стрелок впервые рассказал, за что над ним издевались

У Дніпрі солдат Артем Рябчук убив п'ятьох товаришів по службі. Стільки ж – поранив. Фото: з архіву Рябчука

Солдат Артем Рябчук, расстрелявший на Южмаше в Днипре 10 человек, военную службу начал в конце октября 2021 года.

За оружие взялся на почве неуставных отношений. Мол, на него оказывали психологическое давление солдаты старшего призыва. Продолжалось это с конца ноября 2021 года вплоть до трагических событий, рассказал во время допроса. Эту информацию сообщил директор ГБР Алексей Сухачев на заседании комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

По словам Рябчука, к нему систематически пренебрежительно относились и травили, поскольку сообщил командирам о нарушении устава военнослужащими во время несения службы. После этого его постоянно заставляли убирать помещение во время отдыха в карауле, что приводило к истощению.

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"Также подозреваемый объяснил, что непосредственно во время совершения преступления он находился в таком эмоциональном состоянии, как затмение сознания, злобы. От этого он не мог осознавать и оценивать свои действия. Указанные обстоятельства будут проверяться при проведении психолого-психиатрической экспертизы", - рассказал Сухачев.

При этом подозреваемый опроверг применение к нему физического насилия со стороны других военнослужащих и командиров.

В ходе обследования подозреваемого установлено, что телесных повреждений у него нет, пьяным не был.

27 января около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода в Днипре срочник 20-летний Артем Рябчук расстрелял из автомата девять сослуживцев и гражданскую женщину. Пятеро погибли, другие в больницах. После содеянного Рябчук скрылся, прихватив оружие и патроны. Подозреваемый был задержан через несколько часов под Днипром. На следующий день суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей. 3 февраля Рябчук отказался от всех показаний, мол, давал их под психологическим давлением. Также отказался от услуг предоставленного государством адвоката. Комиссия, которая проводит расследование обстоятельств и причин стрельбы, выявила нарушения порядка и организации несения службы и факты внеуставных отношений.