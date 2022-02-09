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среда, 09 февраля 2022 10:46

"Дедовщина" была: сообщили первые выводы расследования стрельбы на Южмаше

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&quot;Дедовщина&quot; была: сообщили первые выводы расследования стрельбы на Южмаше
В Днепре солдат Артем Рябчук убил пятерых сослуживцев. Столько же – ранил. Фото: t.me/UA_National_Police

Комиссия, которая проводит расследование по обстоятельствам и причинам стрельбы на Южмаше в Днепре, выявила нарушения порядка и организации несения службы.

Также стало известно о фактах внеуставных отношений. Об этом сообщил заместитель главы МВД Евгений Енин в Facebook.

"Представители комиссии провели анкетирование личного состава части №3021 Нацгвардии Украины. Выявлены факты внеуставных отношений. Также нарушен порядок доступа к комнате хранения оружия. Зафиксировано отсутствие контроля за запиранием ставницы для оружия, которая должна быть надлежащим образом закрыта", - написал Енин.

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По словам заместителя главы МВД, вызывает вопрос качество инструктажа перед заступлением в наряд и пренебрежение медицинским обеспечением военнослужащих, потому что в аптечке не было ряда медикаментов.

Енин подчеркнул, что выявленные факты внеуставных отношений не свидетельствуют о мотивах расстрела. Мотивы до сих пор неизвестны. И их будет выяснять Государственное бюро расследований в рамках досудебного расследования.

Добавил, что полученные материалы направят в ДБР в ближайшие дни.

27 января около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода в Днипре срочник 20-летний Артем Рябчук расстрелял из автомата девять сослуживцев и гражданскую женщину. Пятеро погибли, другие в больницах. После содеянного Рябчук скрылся, прихватив с собой оружие и патроны.

Подозреваемый был задержан через несколько часов под Днипром. На следующий день суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей. 3 февраля Рябчук отказался от всех показаний, мол, давал их под психологическим давлением. Также отказался от услуг предоставленного государством адвоката.

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Дата
09
февраля

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