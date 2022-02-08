Показали, в каких условиях держат днепровского стрелка: фото

Условия пребывания нацгвардейца 20-летнего Артема Рябчука, расстрелявшего десять сослуживцев в Днипре, надлежащие.

Рябчука держат в учреждении исполнения наказаний №4. Жалоб от него не поступало, сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

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"Условия пребывания нацгвардейца надлежащие. Жалоб на условия содержания и защиту от пыток и жестокого обращения Артема не получила", — написала Денисова.

В камере с Рябчуком, судя по фото, есть еще один человек. В ней у задержанных есть тумбочка, полка для вещей, койки и обеденный стол.

27 января около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода в Днипре срочник 20-летний Артем Рябчук расстрелял из автомата девять сослуживцев и гражданскую женщину. Пятеро погибли, другие – в больницах. После содеянного Рябчук скрылся, прихватив с собой оружие и патроны.

Подозреваемый был задержан через несколько часов под Днипром. На следующий день суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей. 3 февраля Рябчук отказался от всех показаний, мол, давал их под психологическим давлением. Также отказался от услуг предоставленного государством адвоката.