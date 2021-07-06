Обвал путепровода возле "Берестейской". Выяснили причину ЧП

5 июля отвалилась конструкция путепровода и упала на грузовик. Фото: КП "Київавтошляхміст")

Специалисты выяснили причину обвала части путепровода на проспекте Победы возле станции метро "Берестейская".

ЧП произошло из-за повреждения, которое несколько дней назад вызвал грузовик, который врезался в мост, сообщает "Киевавтодормост"" в Facebook.

Речь идет о ДТП 1 июля, когда в конструкцию путепровода врезался грузовик с газоблоками.

"Силовое воздействие" вызвало разрушения бетона в наиболее слабых местах путепровода, говорят специалисты.

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1 июля на просп. Победы в результате столкновения с автомобилем фура протаранила одну из опор Берестейского путепровода. Конструкции моста не пострадала, заверяла пресс-служба КГГА. 5 июля отвалилась конструкция путепровода и упала на лобовое стекло автомобиля "Газель".