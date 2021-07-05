Киевский путепровод частично обрушился: фото и видео ЧП

В Киеве рухнула часть Берестейского путепровода. . Фото: Патрульная полиция Киева

В Киеве возле станции метро Берестейская отвалилась конструкция путепровода и упала на грузовой автомобиль.

Инцидент произошел 5 июля примерно в 14:00, сообщил "Киев Оперативный" в Telegram.

"С путепровода отвалился кусок и попал прямо в лобовое стекло автомобиля "Газель". Никто не травмировался", - говорится в посте.

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Обвал части путепровода обусловил перекрытия левой полосы движения.

"Ожидается осложнения движения по проспекту Победы в направлении центральной части города", - отметили в патрульной полиции Киева.

1 июля на просп. Победы в результате столкновения с автомобилем фура протаранила одну из опор Берестейского путепровода. Конструкции моста не пострадала, заверяла пресс-служба КГГА.