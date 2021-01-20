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среда, 20 января 2021 14:28

Обстреляли детский сад: что известно

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Обстреляли детский сад: что известно
Хулиган повредил окно Фото: Скріншот із відео

В Одессе неизвестный обстрелял детский сад. Инцидент произошел на просп. Небесной сотни.

О том, что неизвестный мужчина стреляет в сторону детского сада, сообщили полицейским очевидцы. Хулиган повредил окно. На месте правоохранители нашли 2 стреляные, предварительно из пневматического оружия, пули, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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Стрелка уже ищут. В полиции открыли уголовное производство по факту хулиганства.

Во Львове мужчина выстрелил из револьвера в охранника рождественской ярмарки. У стрелка с потерпевшим возник конфликт.

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