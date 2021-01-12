На Рождественской ярмарке подстрелили охранника

У стрелка с потерпевшим возник конфликт Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Во Львове мужчина выстрелил из револьвера в охранника Рождественской ярмарки.

У стрелка с потерпевшим возник конфликт, сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

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"11 января около 21:00 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что на проспекте Свободы во Львове ранили мужчину. Правоохранители установили личность потерпевшего - им оказался сотрудник службы охраны ярмарки, 33-летний житель Мостиского района. Полицейские установили, что к совершению преступления причастен посетитель Рождественской ярмарки. 45-летний львовянин, у которого возник конфликт с охранником, выстрелил из револьвера в направлении мужчину и причинил ему телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Преступника задержали. Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

В городе Лубны Полтавской области хулиган устроил стрельбу. Об инциденте полицейским сообщил местный житель. Мужчина совершил несколько выстрелов в сторону его автомобиля.