Хулиган в центре стрелял по машинам и целился в прохожих

В городе Лубны Полтавской области хулиган устроил стрельбу

В городе Лубны Полтавской области хулиган устроил стрельбу.

Об инциденте полицейским сообщил местный житель. Мужчина совершил несколько выстрелов в сторону его автомобиля, сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавской области.

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"В полицию Лубенщины обратился 18-летний местный житель, который сообщил, что неизвестный мужчина в центре города Лубны размахивает пистолетом, целится в прохожих и произвел несколько выстрелов в сторону его автомобиля. После того, как прохожие вызвали полицию, "хулиган" скрылся с места происшествия на автомобиле "такси". Однако далеко ему уйти не удалось - работники группы реагирования патрульной полиции обнаружили "такси" на одной из автозаправочных станций города ", - сказано в сообщении.

Хулиганом оказался 40-летний житель Лубен. У него изъяли пистолет и патроны к нему.

В полиции открыли уголовное производство. Решается вопрос об избрании стрелку меры пресечения. Следствие продолжается.

В Ивано-Франковске на ул. Ивасюка произошла стрельба. Выяснилось, что стрелял 32-летний местный житель. Так выяснял отношения с бывшей женой.