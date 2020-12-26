Мужчина среди улицы разбирался с бывшей со стрельбой

В Ивано-Франковске полиция задержала мужчину, который выстрелил в бывшую жену. Фото: facebook.com/ivanofrankivskpatrolpolice

В Ивано-Франковске на ул. Ивасюка произошла стрельба.

Выяснилось, что стрелял 32-летний местный житель. Так выяснял отношения с бывшей женой, рассказали в пресс-службе патрульной полиции области.

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"Произошел конфликт между бывшими супругами, во время которого мужчина выстрелил. Очевидцы предоставили описание злоумышленника. Его разыскали, когда садился в авто. При осмотре обнаружили и оружие", - рассказали в полиции.

Мужчину задержали. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, которая будет выяснять все обстоятельства происшествия.

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