Обличительную пресс-конференцию Нескоромного отменили. Что известно

Бывшему первому заместителю главы СБУ Дмитрию Нескоромному объявлено о подозрении в организации убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Фото: t.me/neskoromnyidmytro

Брюссельский пресс-клуб отложил пресс-конференцию бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Дмитрия Нескоромного, которого обвиняют в организации убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Официальная версия - из-за ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом Нескоромный сообщил в Telegram-канале.

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"Неофициальная версия - по убедительной просьбе из столицы одной восточноевропейской страны, подкрепленной чем-то, что не имеет отношения к коронавирусу. Это не значит, что пресс-конференция не состоится и кое-кто уже может расслабиться. Мы сейчас ищем новое место проведения и обязательно найдем", - заверил Нескоромный.

Пресс-конференция в Zoom - не вариант. Ведь цель не только проинформировать украинскую общественность, но и обратить внимание правоохранительных органов ЕС на хищение донорской помощи отдельными представителями украинской власти, добавил Нескоромный.

Пресс-конференция в Брюсселе была запланирована на 2 февраля. За 2 дня на нее аккредитовались представители около 100 ведущих мировых СМИ. Нескоромный обещал новые разоблачения, которые в том числе касаются лично председателя СБУ Ивана Баканова.