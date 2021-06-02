Обгоревшего 17-летнего парня нашел сосед по общежитию

 
Ексклюзивы
1/5
Памятник Петлюре поставят недалеко от места, где он родился
Памятник Петлюре поставят недалеко от места, где он родился
Просмотров: 27
Делал селфи: подробности гибели школьника во время экскурсии
Делал селфи: подробности гибели школьника во время экскурсии
Просмотров: 315
Море цветов и слез - как прощались с Михаилом Слабошпицким
Море цветов и слез - как прощались с Михаилом Слабошпицким
Просмотров: 297
Как есть ранние фрукты и не травится
Как есть ранние фрукты и не травится
Просмотров: 189
Партию Колесникова ждет пшик, Ахметов не поможет – эксперт
Партию Колесникова ждет пшик, Ахметов не поможет – эксперт
Просмотров: 207
Конгресс региональных властей: эксперт объяснил замысел Банковой
Конгресс региональных властей: эксперт объяснил замысел Банковой
Просмотров: 180
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
Просмотров: 450
Чего больше всего боятся судьи
Чего больше всего боятся судьи
Просмотров: 630
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 558
Зеленский занимался "лукашизмом", затем набросился на Кличко - Бессмертный
Зеленский занимался "лукашизмом", затем набросился на Кличко - Бессмертный
Просмотров: 360
Фото
Все фото
4
3
6
7
4
Банда отобрала жилья на 14 млн грн
Банда отобрала жилья на 14 млн грн
Врач требовала у военного $ 8 тыс. - за что
Врач требовала у военного $ 8 тыс. - за что
Военный повесился после пяти дней службы
Военный повесился после пяти дней службы
Масштабное столкновение с искалеченными детьми: показали фото
Масштабное столкновение с искалеченными детьми: показали фото
Табун лосей выскочил на дорогу. Одного снесла машина
Табун лосей выскочил на дорогу. Одного снесла машина
Видео
Все видео
В пожаре сгорели 2 тыс. животных
В пожаре сгорели 2 тыс. животных
Полицейский напал на журналиста. Может надолго загреметь в тюрьму
Полицейский напал на журналиста. Может надолго загреметь в тюрьму
"Сдохните все у муках" - блогерша, которая громила отель, пригрозила самоубийством (18+)
"Сдохните все у муках" - блогерша, которая громила отель, пригрозила самоубийством (18+)
В центре Киева пронесся ураганный ветер и наделал беды - видео
В центре Киева пронесся ураганный ветер и наделал беды - видео
"Румыны будут е**ть всех украинцев" - пьяный священник РПЦ бросался на полицейских
"Румыны будут е**ть всех украинцев" - пьяный священник РПЦ бросался на полицейских
Интервью
1/5
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 558
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 1926
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 504
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Просмотров: 1035
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 432
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 июня 2021
Просмотров: 441
"Помста" шефу
13 років тому на нашому сайті з'явилася рубрика "Блоги". Шеф кілька разів наполегливо просив долучитися до списку авторів. Я уявлення не мав, про що ...
среда, 02 июня 2021 18:04

Обгоревшего 17-летнего парня нашел сосед по общежитию

  Комментировать
Обгоревшего 17-летнего парня нашел сосед по общежитию
В Ивано-Франковске медики борются за жизнь 17-летнего подростка, которого обожгло высоковольтным разрядом. Фото: npu.gov.ua

В Ивано-Франковске медики борются за жизнь 17-летнего подростка. Из-за высоковольтного разряда у него обожжена почти четверть тела.

Нашел подростка сосед по общежитию на железнодорожном мосту в одной из промзон города. Это сооружение очень популярно среди любителей экстремальных фото, говорят местные. Рассказать, что произошло, сам пострадавший не может. Еще не отошел от наркоза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Делал селфи: подробности гибели школьника во время экскурсии

"Это поражение электрическим высоковольтным током. Ожоги глубокие и, к сожалению, на правой конечности минимум два пальца будут ампутированы", - рассказывает заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии областной детской больницы Олег Курташ, передает ТСН.

Свидетелей, очевидцев происшествия нет. Поэтому в полиции предполагают, что парень взобрался на опору моста ради хорошей фотографии. Там, вероятно, потерял равновесие и падая, задел электрические провода.

В Смеле Черкасской области на железной дороге нашли двух ребят из ожогами. Одного прохожие обнаружили на улице Звездной, 2. Другого - рядом со Знаменский грузовым парком у 73-го пути. Оба пострадавших не знали, где находятся и что с ними произошло. У обоих была обгоревшая одежда.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Обгоревшего 17-летнего парня нашел сосед по общежитию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
июня

Украинская туристка исчезла во время похода в горы

Домой оставалось меньше километра: женщина не вернулась из церкви

Самое читаемое
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
7
 Просмотров: 9927
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
 20 Просмотров: 5607
Подростки занялись сексом возле церкви. Видео выложили в сеть (18+)
Подростки занялись сексом возле церкви. Видео выложили в сеть (18+)
 Просмотров: 4212
Рада запретила пластиковые пакеты. Штрафы солидные
Рада запретила пластиковые пакеты. Штрафы солидные Просмотров: 4050
Гороскоп на 1 июня: на кого ждут новые достижения и победы
Гороскоп на 1 июня: на кого ждут новые достижения и победы
 Просмотров: 3924
Происшествия
В пожаре сгорели 2 тыс. животных
В пожаре сгорели 2 тыс. животных
 Просмотров: 117
Гибель шестиклассника в водопаде: что рассказали в полиции
Гибель шестиклассника в водопаде: что рассказали в полиции Просмотров: 351
Делал селфи: подробности гибели школьника во время экскурсии
Делал селфи: подробности гибели школьника во время экскурсии
 Просмотров: 315
Банда отобрала жилья на 14 млн грн
Банда отобрала жилья на 14 млн грн
4
 Просмотров: 333
Полицейский напал на журналиста. Может надолго загреметь в тюрьму
Полицейский напал на журналиста. Может надолго загреметь в тюрьму
 Просмотров: 234
Больше всего комментируют
20
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
2
Тотальная серость и убогость: как одевались жители СССР
2
Помпезность впечатляет: показали проект университета Зеленского за 7,2 млрд грн
1
Путешествующая выставка Феллини откроется в Украине на этой неделе
1
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Голосов: 2588
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть