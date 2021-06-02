Обгоревшего 17-летнего парня нашел сосед по общежитию

В Ивано-Франковске медики борются за жизнь 17-летнего подростка, которого обожгло высоковольтным разрядом. Фото: npu.gov.ua

В Ивано-Франковске медики борются за жизнь 17-летнего подростка. Из-за высоковольтного разряда у него обожжена почти четверть тела.

Нашел подростка сосед по общежитию на железнодорожном мосту в одной из промзон города. Это сооружение очень популярно среди любителей экстремальных фото, говорят местные. Рассказать, что произошло, сам пострадавший не может. Еще не отошел от наркоза.

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"Это поражение электрическим высоковольтным током. Ожоги глубокие и, к сожалению, на правой конечности минимум два пальца будут ампутированы", - рассказывает заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии областной детской больницы Олег Курташ, передает ТСН.

Свидетелей, очевидцев происшествия нет. Поэтому в полиции предполагают, что парень взобрался на опору моста ради хорошей фотографии. Там, вероятно, потерял равновесие и падая, задел электрические провода.

В Смеле Черкасской области на железной дороге нашли двух ребят из ожогами. Одного прохожие обнаружили на улице Звездной, 2. Другого - рядом со Знаменский грузовым парком у 73-го пути. Оба пострадавших не знали, где находятся и что с ними произошло. У обоих была обгоревшая одежда.