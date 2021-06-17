Обгорели трое братьев. Самому старшему - четыре года

В Одесской области во время пожара обгорели трое братьев. Самому старшему из них - 4 года. Фото: dsns.gov.ua

В Березовском районе Одесской области во время пожара обгорели трое братьев утром 17 июня. Самому старшему из них - четыре года.

Дети получили 30% ожогов тела, лица и верхних конечностей. Их спасают в Ширяевской центральной райбольнице сообщила пресс-службе ГСЧС области.

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"Все произошло из-за пренебрежения правилами безопасности при растопке печи отцом мальчиков. В результате возгорания дети и получили ожоги. Самому старшему - четыре года", - говорится в сообщении.

Спасатели призвали родителей быть внимательными и заботиться о безопасности детей.

В селе Трикраты на Николаевщине 2-летняя девочка обварился кипятком. Однако мать ожоги не лечила и не везла дочь в больницу. О том, что произошло, узнали односельчане. Они вызвали полицию. А те, в свою очередь, медиков и службу по делам детей.