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вторник, 20 апреля 2021 13:48

"Обезьян не вожу": история с грубым таксистом Bolt получила продолжение

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&quot;Обезьян не вожу&quot;: история с грубым таксистом Bolt получила продолжение
Водитель такси говорит, что только попросил мужчину не садиться на переднее сиденье Фото: pixabay.com

В Запорожье супруги обвинили таксиста в расизме, потому что он отказался везти афроамериканца. Зато водитель такси говорит, что только попросил мужчину не садиться на переднее сиденье.

Елена и ее муж Мишель рассказали, что даже не думали, что обычная поездка в такси так закончится, пишет 24tv.ua. Когда подъехала машина, они начали садиться в салон, однако, по словам женщины, услышали оскорбления.

"Муж ждет, пока я сяду, чтобы закрыть за мной, и открывает свои двери, а водитель начинает говорить: "Я обезьян не вожу", - рассказала Елена.

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Она добавила, что сразу начала выходить, поняв, что водитель - человек неадекватный. Однако вслед он начал говорить к ним нецензурной лексикой.

Муж Елены Мишель отметил, что приехал из Конго в Украину учиться и остался навсегда. За 33 года проживания в Украине он не слышал никакой обиды в свою сторону.

"Водитель только увидел меня, начал оскорблять. Таких вещей нельзя пропускать, поэтому я готов сделать все возможное, чтобы этот человек ответил за свои слова",
- отметил Мишель.

Таксист Дмитрий рассказал свою версию событий. Он отметил, что не возит пассажиров на переднем сиденье из-за ​​эпидемии коронавируса. Именно это таксист вроде и пытался сказать супругам. Дмитрий настаивает, что расистского подтекста в его словах не было - его не так поняли.

"Они там между собой, как мне показалось, гримасничали друг другу, улыбались, кривлялись, ну это их дело. Когда садился на переднее, я говорю, что его не повезу на переднем сиденье, когда он еще и мавпирует", - заявил мужчина.

Водитель добавил, что пассажирка начала кричать и громко хлопнула дверью.

Супруги уже обратились по поводу инцидента в полицию. Они хотят, чтобы таксиста наказали по закону, ведь если расистские высказывания были, то это - уголовное преступление. В этом случае таксисту грозит штраф в размере 8 тыс. грн, или лишение свободы до трех лет.

Кроме того, водитель такси, отказав пассажирам в поездке, нарушил законодательство о правах потребителей.

По словам юриста Гиви Дзандзава, доказать вину таксиста может быть сложно, потому что должны быть свидетели или видеодоказательства.

В Запорожье произошел скандал с таксистом компании Bolt, который приехал на вызов, но потом увидел украинку с египтянином и отказался их везти. Кроме того, он оскорблял потенциальных пассажиров. Как сообщила жительница Запорожья, она со своим мужем вызвала такси, но водитель Дмитрий по приезду со словами "мне рубероид не нужен" и "обезьян не вожу", уехал.

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Дата
20
апреля

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