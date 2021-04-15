"Обезьян не вожу": таксист Bolt отказал в поездке египтянину с женой

Таксист компании Bolt, который приехал на вызов, увидел украинку с египтянином и отказался их везти Фото: pixabay.com

В Запорожье произошел скандал с таксистом компании Bolt, который приехал на вызов, но потом увидел украинку с египтянином и отказался их везти.

Кроме того, он оскорблял потенциальных пассажиров, пишет "Это Запорожье" в Instagram.

"Как сообщила жительница Запорожья, она со своим мужем египтянином вызвала такси, но водитель Дмитрий по приезду со словами" мне рубероид не нужен "и" обезьян не вожу ", уехал", - говорится в сообщении.

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Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент. Люди пишут, что какая разница, человек же. Он за поездку платит деньги. Также, ситуацию связывают с карантином. Таксисты зазнались и выбирают среди большого количества заказов "хочу не хочу".

В Киеве таксист и его знакомые отобрали у пассажира деньги. Утром мужчина вызвал такси, чтобы добраться домой на ул. Анны Ахматовой. В месте назначения у водителя якобы не оказалось сдачи. И он пошел менять деньги в магазине. Через несколько минут водитель вернулся, но не один. Мужчины забрали у заявителя все деньги, сели в авто Chevrolet и поехали.