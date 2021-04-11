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воскресенье, 11 апреля 2021 17:43

Таксист с сообщниками ограбили пассажира
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В Киеве таксист и его знакомые отобрали у пассажира деньги. Патрульные по горячим следам задержали вероятных грабителей
Фото: t.me/kyivpatrol
В Киеве таксист и его знакомые отобрали у пассажира деньги. Патрульные по горячим следам задержали вероятных грабителей
В Киеве таксист и его знакомые отобрали у пассажира деньги. Патрульные по горячим следам задержали вероятных грабителей
В Киеве таксист и его знакомые отобрали у пассажира деньги. Патрульные по горячим следам задержали вероятных грабителей
В Киеве таксист и его знакомые отобрали у пассажира деньги. Патрульные по горячим следам задержали вероятных грабителей

В Киеве таксист и его знакомые отобрали у пассажира деньги.

Утром мужчина вызвал такси, чтобы добраться домой на ул. Анны Ахматовой. В месте назначения у водителя якобы не оказалось сдачи. И он пошел менять деньги в магазине. Через несколько минут водитель вернулся, но не один. Мужчины забрали у заявителя все деньги, сели в авто Chevrolet и поехали, рассказали в пресс-службе патрульной полиции Киева.

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"Потерпевший четко описал патрульным злоумышленников и автомобиль, эту информацию полицейские передали всем экипажам города. Нужное авто заметили на Дарницкой площади через камеры видеонаблюдения в городе. Патрульные задержали авто и 5 человек, которые находились в нем", - сказано в сообщении.

Заявитель узнал подозреваемых. На место вызвали следственно-оперативную группу Дарницкого управления полиции.

В Подольском районе Киева таксист на Audi Q5 "угостил" 40-летнего мужчину кофе с психотропным веществом, ограбил и выбросил из машины. Утром его у лесополосы нашла 38-летняя водитель. Мужчина был в тяжелом состоянии. Позже выяснилось, что в авто был также его товарищ. Его нашли мертвым.

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