О раскаянии Зайцевой не может быть и речи: новые подробности из суда

Харьковский апелляционный суд начал рассматривать апелляции Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, которые проходили обвиняемыми по делу о масштабной ДТП на улице Сумской. Фото - kh.depo.ua

Представитель потерпевших в масштабной аварии на Сумской в ​​Харькове, адвокат Лариса Матвеева раскритиковала позицию защиты обвиняемой в деле Елены Зайцевой.

Мол сначала она признавала якобы все обстоятельства уголовного производства, признавала свою вину. Затем в апелляционной жалобе она уже отмечает, что ее степень вины меньше, чем степень вины Геннадия Дронова. А гражданский иск должен быть пересмотрен на счет уменьшения ответственности. Такая позиция защиты и самой Зайцевой не может свидетельствовать о ее раскаяние, сказала Матвеева.

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"Мы считаем, о искреннем раскаяние, которое невозможно без признания вины, не может быть и речи. Поэтому ни о каком уменьшения ответственности Зайцевой также не может идти речь", - подчеркнула Матвеева.

Она также отметила, что согласно выводам экспертов из Днепра, которые были приобщены к материалам дела и признаны доказательством, Зайцева при любой скорости, 80 км/ч, так и 106,6 км/ч, имела возможность остановиться перед стоп-линией .

Сегодня, 14 августа, Харьковский апелляционный суд начал рассматривать апелляции Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, которые проходили обвиняемыми по делу о масштабной ДТП на улице Сумской. Оба получили по 10 лет тюрьмы. В апелляции водитель авто, которое раздавило 6 человек на тротуаре, просила 5 пять лет условного срока. Другой осужденный хочет, чтобы его оправдали, ведь виновным в аварии себя не считает.