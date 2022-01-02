Ножом заставлял ответить взаимностью: женщина зарезала ухажера

30-летняя жительница одного из сел Николаевского района зарезала 25-летнего знакомого, потому что тот проявлял к ней чрезмерное внимание на дискотеке.

Преступление произошло 1 января около 6:00 возле сельского клуба, сообщили сегодня, 2 января, в отделе коммуникации областной полиции.

"Местный житель приставал к женщине. Достал нож, чтобы заставить ее ответить взаимностью. Нож она забрала и ударила им нетрезвого знакомого. От полученных ранений 25-летний потерпевший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev В Николаевской области 30-летняя жительница одного из сел зарезала 25-летнего знакомого, потому что тот проявлял к ней чрезмерное внимание на дискотеке

Женщину задержали. Дело расследуют как умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы. Это сообщение вызвало шквал критики в сети. В частности, адвокат Евгения Закревская указывает на то, что в данной ситуации речь идет не об умышленном убийстве. А о заведомо незаконном задержании или содержании под стражей и "привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности".

"Совершенно типичная дискриминационная опасная мусорская, а теперь уже и полицейская практика незаконного преследования женщин за правомерную необходимую оборону от сексуального насилия. Это не только женщин, конечно, касается. Но они больше под ударом", – написала Закревская в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина расправилась с тираном, на которого десятки раз заявляла в полицию

Позже полицейские дополнили информацию. Сообщили, что мужчина и женщина были знакомы, отдыхали в местном доме культуры и вместе выпивали. Конфликт между ними начался в помещении, а затем продолжился на улице. Его свидетелем стал работник клуба, также вышедший во двор.

На улице женщина забрала нож у мужчины, а работник клуба, чтобы прекратить ссору, прижал мужчину к стене. Именно в этот момент, несмотря на то, что опасности для женщины не было, она ударила знакомого ножом в живот.

Автор: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev Женщина давать объяснения отказывается. О возможной попытке изнасилования или нападения не заявляет

Об обстоятельствах происшествия женщина что-либо объяснять отказывается. О возможной попытке изнасилования или нападения не заявляет. Никаких телесных повреждений она не получила.

Женщине сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Но расследование продолжается, поэтому, если будут установлены новые обстоятельства, возможна дополнительная квалификация или переквалификация дела.

Идет судебно-медицинская экспертиза, опрошены возможные свидетели. Также полиция обращается ко всем, кто имеет любую информацию, которая может оказаться полезной в расследовании, обращаться по тел: (0512) 53-13-41, 53-13-98, 48-05-02, 102.

Следователи будут ходатайствовать в суде об избрании подозреваемой меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

В селе Глещава Тернопольской области на участника ООС Андрея Пекельного напали пятеро на дискотеке. Андрей после потасовки убежал домой. Мужчины – за ним. Пекельный защищал себя, мать и дом. И смертельно ранил одного из компании – 23-летнего Владимира Воробца. Вызвал полицию, сообщил о нападении и раненом. Его задержали и объявили подозрение в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. На следующий день дело переквалифицировали на "преднамеренное убийство во время превышения пределов необходимой обороны". Взяли под домашний арест, по решению суда. Через полгода следствие закрыло дело. Пекельный действовал правомерно в пределах необходимой самообороны, по результатам расследования.