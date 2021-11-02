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вторник, 02 ноября 2021 18:31

Закрыли дело против участника ООС, смертельно ранившего мужчину

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Закрыли дело против участника ООС, смертельно ранившего мужчину
Закрыли уголовное производство против участника ООС Андрея Пекельного, смертельно ранившего мужчину. Фото: Фото: tea.court.gov.ua

Следствие закрыло уголовное производство против участника российско-украинской войны Андрея Пекельного, который весной 2021 года смертельно ранил мужчину.

Мужчина действовал правомерно в рамках необходимой самообороны. Такие результаты расследования сообщил адвокат Глеб Федур, передает Сцспільне.

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"Прокурор офиса генерального прокурора на основании материалов следствия пришел к выводу, что Андрей Пекельный преступления не совершал.

Он защищал себя, мать и жилье. И сделал он это исключительно законным способом, предусмотренным Конституцией Украины и Уголовным кодексом", - говорит Федур.

Трагедия произошла ночью на 2 мая в селе Глещава Тернопольской области. Андрей Пекельный пошел на дискотеку в местный клуб. Там на него напали пятеро мужчин из соседней Ивановки. Андрей после схватки побежал домой. Мужчины - за ним.

Пекельный защищал себя, мать и дом. И смертельно ранил одного из компании - 23-летнего Владимира Воробца. В 23:54 вызвал полицию, сообщил о нападении и раненом. Его задержали и объявили подозрение в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

На следующий день дело переквалифицировали в "преднамеренное убийство при превышении пределов необходимой обороны". Взяли под домашний арест, по решению суда.

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