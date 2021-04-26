Велосипеды свалили возле станции метро "Оболонь" Фото: facebook.com/minskiymassiv

В Киеве неизвестные устроили свалку из арендованных велосипедов.

Велосипеды свалили возле станции метро "Оболонь", сообщили в Facebook-группе "Жизнь Оболонского района и Минского массива".

"Я памятник воздвиг себе нерукотворный! Так подумали идиоты, которые сделали это чудо на Оболони. Несколькими днями ранее кто-то сжег прокатный велосипед этой же фирмы. Все больше похоже на спланированную акцию или конкурентов, или тех, кто занимается прокатом в нашем районе ", – говорится в сообщении.

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В комментариях киевляне отмечают, что это уже не первый случай, когда люди кое-где бросают велосипеды с байкшеринга. Из-за этого транспорт ломается.

В Киеве компания Bolt открыла новый сезон проката электросамокатов и анонсировала запуск сервиса в других городах Украины.