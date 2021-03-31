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среда, 31 марта 2021 12:00

Сезон электросамокатов Bolt в Киеве открыт. Теперь прокат дешевле

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Сезон электросамокатов Bolt в Киеве открыт. Теперь прокат дешевле
Bolt открыл сезон проката электросамокатов в Киеве. Фото: Anton Milka

В Киеве компания Bolt открыла новый сезон проката электросамокатов и анонсировала запуск сервиса в других городах Украины.

Об этом сообщила пресс-служба компании, пишет "Новое время".

"Мы планируем расширить географию услуги в Киеве, а также запустить сервис проката электросамокатов в других крупных городах", - рассказал руководитель направления по развитию проката электросамокатов компании Bolt в Украине Антон Милка.

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В новом сезоне компания увеличит количество самокатов и будет использовать устройства, разработанные специалистами компании Bolt. Материалы этой модели подлежат полной переработке и вторичному использованию.

Отмечается, что стоимость проката по сравнению с прошлым годом будет дешевле.

Тарифы на прокат электросамокатов в 2021-м такие:

- цена разблокировки электросамоката - 9 грн;
- минута поездки с понедельника по четверг - 1,90 грн;
- минута поездки с пятницы по воскресенье - 2,50 грн;
- прокат на весь день - 490 грн.

Компания Bolt в августе прошлого года открыла 1-й сервис для аренды электросамокатов в Киеве. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать приложение в Google Play и App Store. Потом отсканировать QR-код, который есть на самокатах. Оплата за прокат транспорта осуществляется с помощью банковской карты или сервиса Apple Pay.

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