Сезон электросамокатов Bolt в Киеве открыт. Теперь прокат дешевле

Bolt открыл сезон проката электросамокатов в Киеве. Фото: Anton Milka

В Киеве компания Bolt открыла новый сезон проката электросамокатов и анонсировала запуск сервиса в других городах Украины.

Об этом сообщила пресс-служба компании, пишет "Новое время".

"Мы планируем расширить географию услуги в Киеве, а также запустить сервис проката электросамокатов в других крупных городах", - рассказал руководитель направления по развитию проката электросамокатов компании Bolt в Украине Антон Милка.

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В новом сезоне компания увеличит количество самокатов и будет использовать устройства, разработанные специалистами компании Bolt. Материалы этой модели подлежат полной переработке и вторичному использованию.

Отмечается, что стоимость проката по сравнению с прошлым годом будет дешевле.

Тарифы на прокат электросамокатов в 2021-м такие:

- цена разблокировки электросамоката - 9 грн;

- минута поездки с понедельника по четверг - 1,90 грн;

- минута поездки с пятницы по воскресенье - 2,50 грн;

- прокат на весь день - 490 грн.

Компания Bolt в августе прошлого года открыла 1-й сервис для аренды электросамокатов в Киеве. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать приложение в Google Play и App Store. Потом отсканировать QR-код, который есть на самокатах. Оплата за прокат транспорта осуществляется с помощью банковской карты или сервиса Apple Pay.