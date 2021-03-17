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среда, 17 марта 2021 09:45

Поездки с ветерком: заработал сервис проката велосипедов в столице

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Поездки с ветерком: заработал сервис проката велосипедов в столице
В центре Киева можно арендовать велосипед. Фото: Bike Now

В Киеве заработал сервис проката велосипедов Bike Now. 15 марта открылись станции в центре столицы. В других районах города появятся позже.

Об этом сообщила пресс-служба сервиса в Facebook.

Тариф проката составляет 20 грн за 30 мин. Годовой абонемент - 1,5 тыс. грн.

Для пользования сервисом нужно установить специальное приложение. Перечень всех работающих станций доступен по ссылке.

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Количество велосипедистов осенью прошлого года в Киеве выросло в 2,5 раза, в выходной день — почти в 2 раза по сравнению с 2019 годом. Этот показатель является абсолютным рекордом за 7 лет подсчета в осенний сезон.

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Дата
17
марта

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