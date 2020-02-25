Неизвестные с оружием в форме полиции и СБУ ограбили предпринимателя

 
Ексклюзивы
1/5
Гривна может обвалиться через полгода
Гривна может обвалиться через полгода
Просмотров: 711
Правительству Гончарука рано давать оценку. Ожидания сохраняются - экономист
Правительству Гончарука рано давать оценку. Ожидания сохраняются - экономист
Просмотров: 369
50 тыс. грн до совершеннолетия: реально ли запустить такую программу в Украине
50 тыс. грн до совершеннолетия: реально ли запустить такую программу в Украине
Просмотров: 945
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Просмотров: 1494
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 4410
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1926
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1971
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 5085
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 990
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1791
Фото
Все фото
4
5
3
3
4
В Киеве прощаются с бизнесменом Старицким: фото
В Киеве прощаются с бизнесменом Старицким: фото
В Киеве в коллекторе погибли 3 мужчин
В Киеве в коллекторе погибли 3 мужчин
Национальный парк охватило адское пламя
Национальный парк охватило адское пламя
Ветер разрушил палаточный городок военных
Ветер разрушил палаточный городок военных
Целью была семья бизнесмена: новые подробности перестрелки в Днепре
Целью была семья бизнесмена: новые подробности перестрелки в Днепре
Видео
Все видео
Легковушка пробила ограждение моста и повисла над рекой: показали видео спасения
Легковушка пробила ограждение моста и повисла над рекой: показали видео спасения
Задержали рекордную партию контрабандных сигарет
Задержали рекордную партию контрабандных сигарет
Целился в 4-летнего мальчика: появились новые подробности стрельбы на остановке
Целился в 4-летнего мальчика: появились новые подробности стрельбы на остановке
12-летний парень угнал авто и уснул в нем
12-летний парень угнал авто и уснул в нем
Посреди улицы похитили мужчину
Посреди улицы похитили мужчину
Интервью
1/5
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
1 Просмотров: 1845
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1971
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1152
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1125
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1062
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 февраля 2020
1 Просмотров: 2448
Пенсіонерам завжди раді
– Перепрошую, пані, у нас усе зайнято, – каже польською офіціант. І тихіше: – Не думаю, що цей заклад вам підійде. У Кракові я ...
вторник, 25 февраля 2020 11:28

Неизвестные с оружием в форме полиции и СБУ ограбили предпринимателя

1 Комментировать
Неизвестные с оружием в форме полиции и СБУ ограбили предпринимателя
В Одесской области вооруженные злоумышленники в спецодежде правоохранителей ограбили предпринимателя. Фото: 24tv.ua

В селе Холодная Балка Беляевского района Одесской области грабители в спецодежде правоохранителей ограбили предпринимателя.

Происшествие случилось вечером 24 февраля, сообщает УНН со ссылкой на источники в полиции.

"Шестеро грабителей в спецодежде с нашивками "полиция" и "СБУ" проникли в дом местного предпринимателя, который занимается торговлей горюче-смазочными материалами. В доме были 56-летний хозяин, его сын и пасынок 28 и 29 лет, а также двое их друзей", - рассказали в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Псевдополицейские-гастролеры требовали деньги

Грабители угрожали всем, кто был в доме, пистолетом. Заставили хозяина отдать деньги - более 100 тыс. грн.

Следователи открыли уголовное производство. Грабителей ищут.

В Запорожье задержали преступную группу из 5 человек, совершивших ряд разбойных нападений в Запорожской и Днепропетровской областях. Задержали их после очередного преступления. Ночью они в форме полицейских проникли в дом, связали хозяйку и пытали ее электрошокером. Похитили у нее деньги и украшения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Неизвестные с оружием в форме полиции и СБУ ограбили предпринимателя». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
февраля

"Поражаются, что я не ем великороссов, поляков и других" - 10 цитат из писем Леси Украинки

Новорожденная стала самой младшей участницей ДТП

У самого тяжелого яйца была двойная скорлупа

В России приняли решение по украинским землям

Из могилы первопечатника украли надгробок

Появились новые 200 грн: как выглядит банкнота

Как появился логотип Renault

Самое читаемое
Не оставят равнодушными: показали трогательные снимки четырехлапых мамочек с их малышами
Не оставят равнодушными: показали трогательные снимки четырехлапых мамочек с их малышами
18
 Просмотров: 31601
Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика
Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика
8
 Просмотров: 29765
Ющенко отметил 66-летие. Появились фото с застолья
Ющенко отметил 66-летие. Появились фото с застолья
5
 Просмотров: 25282
&quot;Паника с коронавирусом - это спецоперация&quot; - Зеленскому и Авакову досталось от Скрыпина
"Паника с коронавирусом - это спецоперация" - Зеленскому и Авакову досталось от Скрыпина 1 Просмотров: 18396
В Нацсовете признали: кодирование украинских каналов заставляет людей смотреть российское ТВ
В Нацсовете признали: кодирование украинских каналов заставляет людей смотреть российское ТВ Просмотров: 18279
Происшествия
В Киеве прощаются с бизнесменом Старицким: фото
В Киеве прощаются с бизнесменом Старицким: фото
4
 Просмотров: 216
В Киеве в коллекторе погибли 3 мужчин
В Киеве в коллекторе погибли 3 мужчин
5
 Просмотров: 1368
Национальный парк охватило адское пламя
Национальный парк охватило адское пламя
3
 Просмотров: 297
Легковушка пробила ограждение моста и повисла над рекой: показали видео спасения
Легковушка пробила ограждение моста и повисла над рекой: показали видео спасения
 Просмотров: 441
Ветер разрушил палаточный городок военных
Ветер разрушил палаточный городок военных
3
 Просмотров: 1377
Больше всего комментируют
22
MARUV поздравила поклонников с Днем вражеской армии соседнего государства
16
Врач отказалась говорить с матерью и ребенком на украинском
4
Будет буря - Парубий резко ответил Ткаченко
3
Зеленский хочет перезагрузить Кабмин, идут переговоры – источник
2
Спасатели сообщили поражающую статистику о погибших на пожарах
Голосов: 139
Голосование Кто сейчас - лучший боксёр мира независимо от весовой категории?
  • 1) Сауль Альварес
  • 2) Василий Ломаченко
  • 3) Теренс Кроуфорд
  • 4) Александр Усик
  • 5) Наоя Иноуе
  • 6) Тайсон Фьюри
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua