Неизвестные с оружием в форме полиции и СБУ ограбили предпринимателя

В Одесской области вооруженные злоумышленники в спецодежде правоохранителей ограбили предпринимателя. Фото: 24tv.ua

В селе Холодная Балка Беляевского района Одесской области грабители в спецодежде правоохранителей ограбили предпринимателя.

Происшествие случилось вечером 24 февраля, сообщает УНН со ссылкой на источники в полиции.

"Шестеро грабителей в спецодежде с нашивками "полиция" и "СБУ" проникли в дом местного предпринимателя, который занимается торговлей горюче-смазочными материалами. В доме были 56-летний хозяин, его сын и пасынок 28 и 29 лет, а также двое их друзей", - рассказали в полиции.

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Грабители угрожали всем, кто был в доме, пистолетом. Заставили хозяина отдать деньги - более 100 тыс. грн.

Следователи открыли уголовное производство. Грабителей ищут.

В Запорожье задержали преступную группу из 5 человек, совершивших ряд разбойных нападений в Запорожской и Днепропетровской областях. Задержали их после очередного преступления. Ночью они в форме полицейских проникли в дом, связали хозяйку и пытали ее электрошокером. Похитили у нее деньги и украшения.